Trump: “mi chiamano il Presidente dell’Europa, siamo il paese più rispettato del mondo”

StrettoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che lo chiamano “il Presidente dell’Europa” per la sua gestione della guerra in Ucraina e per aver ottenuto che i leader della Nato accettassero di aumentare la spesa per la difesa al 5%. “Rispettano il loro presidente (in riferimento a se stesso) al punto che, scherzando, mi chiamano il Presidente dell’Europa, il che è un onore”, ha dichiarato Trump ai giornalisti nello Studio Ovale durante una cerimonia per la firma di ordini esecutivi.

Mentre parlava dell’opposizione democratica e li accusava di finanziare proteste per “cercare di distruggere il Paese”, Trump ha sottolineato che a suo giudizio gli Usa “sono ora di gran lunga il Paese più rispettato del mondo”.