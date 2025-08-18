Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i sette leader europei arrivati a Washington per il multilaterale – Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friederich Merz, Urusula von der Leyen, Giorgia Meloni, Alexander Stubb e Mark Rutte – hanno scattato la consueta foto di gruppo alla Casa Bianca. “Cercheremo di organizzare un trilaterale e mettere fine a questa guerra”. Lo ha detto Trump aprendo l’incontro con i leader europei. Il presidente americano è seduto tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni.

Trump: “Meloni grande leader”

Introducendo i sette leader europei alla Casa Bianca, Donald Trump ha definito la premier italiana Giorgia Meloni “una grande leader, d’ispirazione per tanti”. “Nonostante la giovane età governa da molto, altri non durano come lei. Governerai a lungo”, ha detto il tycoon.

“Con Zelensky abbiamo parlato di territori”

Nel vertice con il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, il presidente statunitense Donald Trymp ha detto che si è “parlato di territori”. “Nel vertice di Anchorage, Vladimir Putin ha accettato le garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, rimarca Trump.