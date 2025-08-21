Trump: “l’Ucraina per vincere doveva attaccare la Russia”

Guerra in Ucraina, Trump: "è molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore"

Donald Trump
Foto di Will Oliver / Ansa
StrettoWeb

“È molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere”. Lo scrive Donald Trump su Truth tornando a parlare della guerra in Ucraina.

“E così è stato con l’Ucraina e la Russia. Il corrotto e incompetente Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di attaccare ma solo di difendersi e come è andata?”, ha attaccato il presidente americano ribadendo che “questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente” e annunciando che “ci aspettano tempi interessanti”.

Ultimi approfondimenti di Attualità