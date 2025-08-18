Trump: “Kiev non può riavere la Crimea né entrare nella Nato”

StrettoWeb

“Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere”. Lo scrive Donald Trump su Truth, a poche ore dall’incontro con il leader di Kiev e quelli europei: “ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell’Ucraina. Alcune cose non cambiano mai”.

Oggi l’incontro alla Casa Bianca Trump-Zelensky-leader Ue

Zelensky sarà oggi alla Casa Bianca da Trump per parlare del piano di pace dopo il vertice di Anchorage insieme a tanti leader europei: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, i premier Meloni, Macron, Merz, Starmer e il finlandese Alexander Stubb. Ci sarà anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a fianco del presidente ucraino, il quale, pur contrario alla cessione di territori, volerà a Washington disposto a trattare.