Trump: “incontro con Putin sarà costruttivo. Ecco cosa gli dirò”

Il 15 agosto Donald Trump incontrerà Vladimir Putin in Alaska. Il mondo guarda con grande attenzione al faccia a faccia fra i due leader più potenti al mondo. Sul tavolo, neanche a dirlo, la questione Ucraina. Il presidente USA è convinto di poter arrivare a una pace. “Dirò a Putin che deve finire la guerra“, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa a Washington.

Penso che i negoziati saranno costruttivi“, ha ribadito il tycoon. Prima dell’incontro in questione, Trump e Zelensky saranno a colloquio con i principali leader UE fra i quali anche Giorgia Meloni.

