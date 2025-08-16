Trump: “incontro con Putin ottimo. Vogliamo pace e fine conflitto, non cessate il fuoco”

StrettoWeb

L’incontro con Putin “è andato molto bene così come la telefonata a tarda notte con il presidente ucraino Zelensky e diversi leader europei, tra cui il segretario generale della Nato. Tutti hanno deciso che il modo migliore per porre fine all’orribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di giungere direttamente a un accordo di pace, che porrebbe fine alla guerra, e non a un semplice cessate il fuoco, che spesso non regge“. Lo scrive su Truth il presidente Donald Trump

Il presidente Zelensky arriverà a Washington, nello Studio Ovale, lunedì pomeriggio. “Se tutto andrà bene, fisseremo un incontro con il presidente Putin – ha aggiunto il tycoon – Potenzialmente, saranno salvate milioni di vite umane“.