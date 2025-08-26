Trump: “ho una buona relazione con Putin”

StrettoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di “essere l’unico che può risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. Ho una buona relazione con il Presidente Putin – ha detto – molto, molto buona. E’ una cosa positiva”. “Penso – ha aggiunto – che io sono, probabilmente solo Steve Witkoff potrebbe dirvelo, io sono l’unico che può risolverlo”. “Siamo coinvolti nel cercare di fermare la guerra e le morti in Ucraina, stiamo vendendo missili ed equipaggiamento militare, milioni e milioni, adesso miliardi di dollari, alla gente della Nato. Sono loro a finanziare la guerra”, rimarca Trump.

“Non mi importa quello che dicono i russi su Zelensky”

“Non importa quello che dicono, tutti si atteggiano, sono solo stronzate”. Lo ha detto Donald Trump riguardo alle affermazioni di Sergei Lavrov sulla illegittimità di Volodymyr Zelensky per condurre una trattativa di pace.