Trump: “ho parlato di nuovo con Putin, non inviamo più armi in Ucraina”

Donald Trump dichiara di aver riparlato con Vladimir Putin dopo il colloquio di lunedì scorso. “Si ci ho parlato di nuovo”, ha detto rispondendo ad una domanda della stampa nello studio Ovale. “Abbiamo avuto una buona conversazione, tutte le nostre conversazioni sono buone”, ha aggiunto il presidente americano. “Non stiamo più mandando armi all’Ucraina – rimarca Trump – ora stiamo facendo soldi”. “Ma a me non interessa fare soldi io voglio salvare vite umane”.

Trump: “Putin non vuole incontrare Zelensky”

“Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale ribadendo che se lui fosse stato presidente “la guerra in Ucraina non sarebbe mai avvenuta”.