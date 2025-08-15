Trump: “gravi conseguenze economiche se l’incontro con Putin non andrà bene”

StrettoWeb

Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che lo sta portando in Alaska per l’atteso summit con Vladimir Putin, ha ribadito che ci saranno conseguenze “molto gravi” per la Russia se Putin non acconsentirà a porre fine alla guerra. “Sì, saranno molto gravi”, ha detto in merito alle potenziali misure economiche che gli Usa potrebbero adottare contro Mosca.