Trump e Putin atterrati ad Anchorage, tutto pronto per il summit

StrettoWeb

Tutto è pronto per il vertice di Anchorage, in Alaska, tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. L’Air Force One con a bordo il presidente americano è atterrato sulla pista della base americana Elmendorf-Richardson. Anche l’aereo del presidente russo Vladimir Putin è atterrato ad Anchorage. A breve, sulla pista della base, sono previsti i saluti tra Donald Trump e il leader russo.

Trump e Putin avranno tre consiglieri ciascuno nel summit

Donald Trump e Vladimir Putin non saranno soli nel loro bilaterale ma avranno accanto tre consiglieri ciascuno. Lo riferisce la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Con il presidente americano ci saranno Steve Witkoff, Marco Rubio e un altro stretto consigliere.