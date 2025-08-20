Trump ad Orbán: “tolga il veto ad adesione Ucraina nell’Unione Europea”

StrettoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a togliere ogni ostacolo all’adesione dell’Ucraina all’Ue, secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti a conoscenza del dossier. Durante la telefonata, l’Ungheria ha espresso la sua disponibilità a ospitare futuri negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ucraino Volodymyr Zelensky a Budapest.

Alla richiesta di Trump, l’ungherese ha risposto pubblicamente su Facebook. “L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea non offre alcuna garanzia di sicurezza”, ha scritto. “Pertanto, collegare l’adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso”, conclude.