Trump accelera, trilaterale con Putin e Zelensky imminente? Spunta la data

Donald Trump vuole capitalizzare in modo celere quanto successo nel vertice in Alaska con Putin. Nei colloqui telefonici con i leader europei, il tycoon ha mostrato l’intenzione di voler organizzare in vertice trilaterale con Vladimir Putin e Volodymir Zelensky in modo rapido, già nella giornata di venerdì prossimo. Lo rende noto Axios citando fonti informate.

Il Presidente americano ha invitato i leader europei che hanno preso parte alla ‘call’ con Trump e Zelensky, organizzata subito dopo il vertice in Alaska, a partecipare all’incontro di domani alla Casa Bianca con il Presidente ucraino. Poco dopo la fine del vertice in Alaska, il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, aveva detto che la questione di un vertice trilaterale Putin-Trump-Zelensky non era neanche stata sollevata al summit del 15.