Tropea invasa dai turisti, ma non mancano i controlli della Polizia Locale. Il Comandante Papalia: “fatte circa 8 mila sanzioni” | INTERVISTA

“La polizia locale non si ferma, è sempre impegnata nel panorama dei flussi turistici. L’impegno è in crescendo negli ultimi anni, in tendenza con gli aumenti dei visitatori. Operiamo a 360 gradi. La città si è dotata di un corpo all’avanguardia, con personale giovane, motivato, professionale. E’ stato realizzato anche un nuovo parco macchine, con una stazione mobile in cui vengono raccolte denunce e segnalazioni sui luoghi pubblici. Al momento siamo 24 unità, a causa del trasferimento di altre, ma la dotazione organica è cresciuta negli ultimi anni”. E’ quanto rivela, in un’intervista, il Comandante della Polizia Municipale di Tropea, Domenico Papalia.

Nell’intervista, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Papalia sottolinea: “collaboriamo molto con la Polizia di Stato, con i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Godiamo del supporto della Prefettura. E noi non facciamo da meno, collaborando. Abbiamo fatto circa 8 mila sanzioni, che comprendono tutte le violazioni del Codice della Strada”. Di seguito l’intervista completa.