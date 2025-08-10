Trofeo Angelo Iervolino: Reggina sconfitta dalla Salernitana

StrettoWeb

Arriva una sconfitta per la Reggina nel Trofeo Angelo Iervolino 2025. Gli amaranto di mister Trocini escono sconfitti 1-0 dalla gara dell’Arechi, contro la Salernitana padrona di casa, davanti a 4327 presenti, 112 dei quali tifosi reggini. Gambe pesanti e calcio d’agosto, comprensibile contesto, ma già prime indicazioni sullo starting eleven di mister Trocini che deve rinunciare ai big Montalto e Di Grazia, oltre che a Mungo, ma sembra aver individuato già i suoi punti fermi: Lagonigro in porta; Blondett e Girasole coppia centrale, Fomete e Lanzillotta sugli esterni; Barillà, Laribi e Porcino a centrocampo; Edera e Ragusa ai lati di Ferraro nel tridente offensivo.

Salernitana-Reggina: il racconto del match

La Reggina regge bene nel primo tempo, parecchio sotto ritmo e sonnacchioso, senza grandi occasioni da ambo i lati. Visto il gap tecnico e qualitativo fra le due squadre, lo zero a zero va sicuramente meglio ai ragazzi di Trocini. Nella seconda metà di gara la Salernitana alza i giri del motore e la Reggina accusa il colpo. Al 50′ un bel diagonale di Achik batte Lagonigro, sulla linea di porta l’intervento di Barillà e Palumbo non cambia le sorti dell’azione: è 1-0 per i campani.

Al 65′ Lagonigro mette i guantoni sulla conclusione potente di Ferrari, Ubani fallisce il tentativo di tap-in. Nel finale la Reggina prova a raggiungere il pari ma senza arrecare reali pericoli ad Antonio Donnarumma. La Salernitana vince il 4° Trofeo Angelo Iervolino per 1-0. Minuti in più nelle gambe e maggiore chimica di squadra per la Reggina in vista dell’esordio in Coppa Italia contro la Vibonese a fine mese.