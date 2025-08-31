“Tridico vuole togliere i voli Ryanajr da Reggio Calabria per andare contro Occhiuto, metodo squallido che lascia senza parole”

StrettoWeb

“Le dichiarazioni di Pasquale Tridico sull’operazione Ryanair in Calabria lasciano davvero senza parole. L’ex presidente INPS, candidato suo malgrado e già pronto a tornare a Bruxelles dopo la sconfitta annunciata, pur di attaccare Occhiuto arriva a negare la realtà e a stravolgere i dati oggettivi”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Villa San Giovanni Domenico De Marco.

“Basta guardarsi intorno: l’aeroporto di Reggio Calabria è finalmente rinato e nei primi sette mesi dell’anno ha superato il mezzo milione di passeggeri. Numeri record che sotto la guida del PD erano impensabili, quando lo scalo rischiava seriamente la chiusura. Oggi, invece, i commercianti e gli operatori turistici raccontano di prospettive di crescita come mai prima, grazie al flusso crescente di visitatori attratti dai nuovi voli Ryanair”.

“Eppure Tridico, che da anni non vive più la Calabria reale, definisce “effimeri” questi risultati. Sarebbe bastato scendere dal piedistallo, farsi una passeggiata per le vie di Reggio, parlare con i cittadini che incontrano turisti stranieri ogni giorno, o chiedere a chi finalmente può prenotare un volo diretto low cost per Torino, Venezia, Berlino o Barcellona. Ma la voglia di colpire Occhiuto è stata più forte della verità”.

“Questo non è fare politica: è negare ai calabresi i loro stessi progressi. La differenza è chiara: il centrodestra lavora per costruire, il “campo largo” si limita a distruggere. Un amministratore serio oggi penserebbe a come aumentare la ricettività, i posti letto, i collegamenti turistici, e a come garantire che Ryanair resti stabilmente in Calabria. Ma il candidato giallo-rosso, invece, sembra più interessato a sabotare ciò che funziona”.

“Vogliamo sapere: Falcomatà e gli altri candidati del centrosinistra condividono la linea di Tridico? Vogliono anche loro cancellare i voli Ryanair e tornare ai tempi in cui l’aeroporto rischiava di chiudere? Se così fosse, sarebbe l’ennesima conferma che il “campo largo” non ha alcun interesse per lo sviluppo della Calabria, ma solo per demolire quanto di positivo è stato fatto dal centrodestra. Non stupisce quindi che i sondaggi parlino chiaro: i calabresi premiano chi porta risultati, non chi fa propaganda. Un consiglio a Tridico: lasci perdere Bruxelles per un attimo, scenda dalla torre d’avorio e provi a parlare con la gente reale. Capirà che i calabresi non si fanno più incantare dalle chiacchiere”.