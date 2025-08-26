Trebisacce: marocchino accoltella il fratello con un machete e aggredisce i Carabinieri, arrestato | VIDEO

StrettoWeb

Un uomo di origine marocchina ma da tempo residente a Trebisacce, è stato arrestato, in quanto ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. I fatti risalgono alla notte del 25 agosto, allorquando, durante una violenta lite in strada, l’uomo attingeva ripetutamente con un machete il fratello 20enne, provocandogli numerose ferite. Mentre il malcapitato si trovava presso il pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce per ricevere le cure del caso, il fratello tentava di aggredire nuovamente il malcapitato. A questo punto, durante le operazioni di contenimento, il 31enne si scagliava contro i Carabinieri nel frattempo intervenuti, ponendo in essere ulteriori condotte di resistenza e violenza contro i militari.

L’attività complessivamente posta in essere ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: