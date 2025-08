Traversata dello Stretto e salute: screening gratuiti per i cittadini

StrettoWeb

La prevenzione è un elemento chiave nella lotta contro le malattie cronico degenerative. Identificare la malattia nelle sue fasi iniziali fa la differenza tra una prognosi favorevole e una più complessa. Gli screening oncologici sono strumenti fondamentali per individuare lesioni precancerose o tumori in fase iniziale, permettendo interventi tempestivi e meno radicali e aumentando le possibilità di guarigione definitiva.

La sinergia tra le strategie di prevenzione primaria e prevenzione secondaria riduce il rischio di malattie cronico degenerative rendendo la vita della popolazione, oggi più longeva, in salute.

In quest’ottica l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è anche partner nel progetto europeo JACARDI, ed è coinvolta in prima linea in una pregevole azione sinergica tra 77 partner per fornire una risposta efficace alla crescente sfida delle malattie cardiovascolari e del diabete. Il progetto si concentra sull’implementazione di pratiche comprovate ed efficaci nella prevenzione e nella corretta gestione delle malattie cardiovascolari e diabete.

Oggi domenica 3 Agosto fino alle 12.30 presso il porticciolo di Villa San Giovanni in occasione della 61° traversata dello Stretto, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria sarà presente per tutti i cittadini, con un’ offerta attiva degli screening Jacardi con la possibilità per i cittadini di effettuare uno screening gratuito per conoscere il proprio livello di rischio per cardiopatia e diabete ed essere coinvolti in percorsi dedicati, ma non solo. Ci sarà l’opportunità di accedere senza impegnativa agli screening Oncologici in quanto verranno distribuiti i kit per la prevenzione dei tumori del colon retto e della cervice uterina e prenotando la mammografia, per la popolazione target.