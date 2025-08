Trasparenza PPM S.p.A.: la minoranza chiede il bilancio 2024

StrettoWeb

I consiglieri comunali di minoranza Antonietta Gagliostro, Giovanni Barone, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano e Anna Bagalà, hanno presentato una richiesta formale per ottenere la visione e la copia del Bilancio di Esercizio 2024 della società PPM S.p.A., interamente partecipata dal Comune di Palmi. L’azione, basata sull’Art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), mira a esercitare il diritto di controllo democratico sull’operato della società e sulla gestione delle risorse pubbliche.

La richiesta include tutti i documenti finanziari obbligatori, come lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Relazione sulla Gestione. “Il nostro dovere, come rappresentanti dei cittadini, è vigilare sulla corretta amministrazione della cosa pubblica,” hanno dichiarato i consiglieri comunali di minoranza, Antonietta Gagliostro, Giovanni Barone, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano e Anna Bagalà. “Il bilancio della PPM S.p.A. non è un documento riservato, ma uno strumento fondamentale per garantire trasparenza. Non possiamo accettare che, a mesi di distanza dalle scadenze di legge, i dati finanziari di una nostra società non siano ancora pubblici.”

“I consiglieri richiedono che la documentazione venga fornita entro il termine di 5 giorni, come previsto dall’Art. 36 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale. La mancata risposta verrà considerata una grave violazione dei diritti di controllo e della trasparenza che i cittadini si aspettano dalle loro istituzioni“, fanno sapere attraverso un comunicato stampa.