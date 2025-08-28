Trapani, non si ferma il mercato in entrata: arriva un centrocampista dalla Serie B

StrettoWeb

“La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Palmieri. Il centrocampista, classe 1995, cresciuto tra le giovanili dell’Inter e del Modena, debutta tra i professionisti col Fiorenzuola nella stagione 2021/2022. Successivamente due stagioni alla Virtus Entella prima di passare alla Carrarese con cui, nella stagione 2023/2024, conquista la Serie B. Nel gennaio 2025 passa al Cittadella, in serie B, collezionando 13 presenze e una rete. Per Palmieri sono 99 le presenze in Serie C”. Così in una nota il club siciliano.

Le prime impressioni di Palmieri: “è la prima volta che vengo al sud”

“Mi sono sentito subito parte del progetto”, ha dichiarato il neo calciatore granata. “L’ambizione del presidente e della società di fare un campionato importante sono state decisive per la mia scelta. È la prima volta per me che gioco al Sud ma sono sicuro di trovare un pubblico caloroso. Mi definisco un centrocampista con caratteristiche offensive e abbastanza duttile. Ho giocato in diversi ruoli negli ultimi anni: play, mezz’ala trequarti. Sono a disposizione del mister, darò del mio meglio e spero di vedere lo stadio pieno”.