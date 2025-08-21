Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa madre di Leonforte, i funerali di Matteo Ciurca, il quarantenne trascinato, due giorni fa, dalla furia delle acque nel torrente Crisa e il cui corpo è stato ritrovato ieri dai vigili del fuoco. Non è stato necessario procedere all’autopsia ma la procura di Enna ha, comunque, aperto un fascicolo sull’incidente. Ciurca viaggiava in auto, quando è stato travolto dalla piena, con un amico Salvatore Rosano che si è salvato mentre in un altra automobile c’era Luigi Muratore anche lui salvo: è riuscito a saltare su alcuni rovi e a dare l’allarme.
Tragedia nel torrente Crisa, la procura di Enna apre un’inchiesta sulla morte di Matteo Ciurca
Il quarantenne travolto dalla piena sarà salutato oggi pomeriggio nella chiesa madre di Leonforte
