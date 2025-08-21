Tragedia in Sicilia, bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa

StrettoWeb

Un bimbo di due anni è annegato in una piscina nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all’attenzione degli adulti. Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un oleificio.