Un bimbo di due anni è annegato in una piscina nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all’attenzione degli adulti. Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un oleificio.
Tragedia in Sicilia, bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa
Il piccolo, originario di Comiso, sarebbe salito sulla scaletta sfuggendo all’attenzione dei familiari nella villetta di villeggiatura
