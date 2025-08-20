Tragedia del Raganello, la Regione: “ci stringiamo alle famiglie delle vittime, la Calabria non dimentica”

StrettoWeb

“A sette anni dalla tragedia del Raganello, la Calabria porta ancora dentro di sé il dolore di quel dramma immenso che sconvolse Civita e l’intera Regione. Dieci vite spezzate in modo improvviso e ingiusto hanno lasciato un segno indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi ci stringiamo con commozione alle famiglie delle vittime: il ricordo ci unisce e ci richiama alla responsabilità di rendere sempre più sicuri i nostri territori”. È quanto si legge in una nota della Giunta della Regione Calabria.