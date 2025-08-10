Tragedia a Reggio Calabria: uomo di 41 anni morto annegato

StrettoWeb

Tragedia a Bovalino, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 9:30, in località Malachia. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso, ma la dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari.