Tragedia a Pace del Mela: bambina di 11 anni muore per soffocamento | NOME E DETTAGLI

Profonda commozione a Pace del Mela per la tragica scomparsa di Ilaria Lombardo, una bambina di 11 anni che, già affetta da una patologia, è morta nel pomeriggio di ieri a seguito di un soffocamento avvenuto mentre si trovava in casa. Nonostante i tentativi di soccorso, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

L’intera comunità, insieme all’amministrazione comunale, si è unita nel dolore per la perdita e ha espresso vicinanza alla famiglia. I funerali di Ilaria si terranno domani, alle 11, presso la chiesa del Santissimo Redentore a Pace del Mela. La giovane frequentava la quinta elementare presso la scuola Don Bosco e, a settembre, avrebbe iniziato il percorso delle scuole medie.

Morte Ilaria Lombardo, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Pace del Mela

“Troppo dolore, troppe tragedie. Non è la prima volta che come comunità affrontiamo una perdita dolorosa. Un dolore che diventa sempre più grande. Pace del Mela piange per la piccola Ilaria. Era ancora una bambina ma è stata un esempio di vita. Una vita che ha illuminato la nostra Comunità che, affranta, si stringe intorno alla sua famiglia, abbracciando Fabio e Valentina. Domani, giorno delle esequie, verrà proclamato il lutto cittadino”. Lo afferma in una nota il Comune di Pace del Mela.