Tragedia a Catanzaro, bimbo di meno di due anni muore investito da un furgone

Dramma questa mattina nel quartiere Janò, nella zona nord di Catanzaro. Un bambino di neppure due anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgoncino. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo non si sarebbe accorto dell’impatto e sarebbe stato rintracciato in seguito dagli agenti delle Volanti. Alla notizia dell’accaduto, l’uomo avrebbe accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, e i Carabinieri, ai quali sono state affidate le indagini per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.