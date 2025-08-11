Torneo Tennistavolo Paola: i vincitori dell’edizione 2025 | NOMI

StrettoWeb

Domenica 10 agosto, presso il Palazzetto dello Sport, si è svolto il primo Torneo di Tennistavolo Città di Paola, organizzato dall’atleta e dirigente del gruppo open Roberto Aita con il patrocinio del comune e della pro loco di Paola. Alla manifestazione hanno partecipato circa 50 atleti. Il sindaco Roberto Perrotta ha dato il via alla competizione che è stata emozionante ed incerta fino all’ultimo incontro. I partecipanti hanno dato vita ad una giornata speciale all’insegna del divertimento, della socializzazione e dell’integrazione.

I vincitori del Torneo di Tennistavolo di Paola 2025

Nel settore amatoriale ha vinto Dutto Leandro (Milano), al secondo posto si è classificata Aiello Melanie (Vibo Valentia), al terzo posto a pari merito D’Acri Lorenzo (Luzzi)e Mammone Raffaelle (Roma). Invece nel settore agonistico ha vinto Gianfranco Zingone (Luzzi), mentre al secondo posto si è piazzato Antonio Mammone (Roma). Terzi a pari merito Fabio La Cava (Bagnara) e Francesco Piraino (Cosenza). Un arrivederci al 2026 con la seconda edizione.