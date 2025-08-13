Tornelli sulla spiaggia a Mondello, la relazione della guardia di finanza

StrettoWeb

“Sette varchi di accesso pubblico ben segnalati, 4 installazioni per il controllo degli accessi pedonali ai varchi d’ingresso nei lidi Valdesi, Sirenetta, Onde beach, stabilimento sempre presidiati. La presenza dei varchi pubblici parrebbe idonea a garantire il diritto di accesso al mare. La predisposizione di varchi separati per la clientela pagante non inciderebbe negativamente sulla legittimità del sistema a condizione che il passaggio pubblico rimanga integro visibile sicuro e sempre fruibile”. E’ quanto scrive la Guardia di Finanza, sezione operativa della stazione navale, alla Regione siciliana dopo aver ricevuto l’incarico di ispezionare la possibilità di fruizione della spiaggia di Mondello a Palermo.

La Finanza nelle tre pagine di relazione visionate dall’Ansa scrive che “tenuto conto che la concessione all’Italo-belga risale a tempi molto remoti ed è stata oggetto di rinnovi e modifiche nel corso degli anni al fine di consentire eventuali successivi adempimenti di polizia e amministrativi da parte dell’assessorato regionale è indispensabile che il dipartimento dell’Ambiente dirima due questioni: se i varchi di accesso pubblico e relativi corridoi di transito siano effettivamente ricompresi nella concessione assentita alla società Mondello immobiliare Italo-belga; se le installazioni per il controllo degli accessi pedonali comportino una variazione nelle opere o nelle modalità di esercizio rispetto a quanto previsto nell’atto concessorio e negli atti successivi”.

“Valutare se togliere staccionate a Mondello”

L’assessore regionale al Territorio della Sicilia, Giusy Savarino, ha emanato una circolare con cui invita i dirigenti competenti a verificare “la possibilità di richiedere modifiche alle autorizzazioni già rilasciate per staccionate o tornelli per l’accesso in spiaggia”. Nella circolare inoltre “si vieta il rilascio di nuove autorizzazioni per staccionate o altre strutture rigide che delimitino la battigia sulle spiagge. Le delimitazioni dovranno essere fatte con corde spostabili per consentire l’adeguamento alle condizioni di alta e bassa marea”. L’assessore vieta anche nuove installazioni di tornelli per l’ingresso nelle spiagge.