Torna la villeggiata lago del Menta: V edizione tra sport e natura

Torna la villeggiata in Aspromonte, giunta alla sua V edizione è ormai un appuntamento imperdibile per la peculiarità della sua natura il montagna. Appassionati e curiosi, sportivi e non, apprezzano sin dalla sua prima edizione la regata sul lago del Menta. Da un’idea del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara per un turismo sempre più eterogeneo che sposa il connubio mare-montagna, pienamente appoggiato dall’Antica Marineria Catonese che cura l’aspetto organizzativo, in collaborazione dalla Sorical e del comune di Roccaforte del Greco, la veneggiata si terrà il 9 e 10 Agosto, a partire dalle ore 10. Pertanto weekend ad alta quota tra canoa e sup e kayak, anche per coloro che vorranno fare un giro negli spazi sconfinati dell’Aspromonte.