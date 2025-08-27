Torano Castello, Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sorriso Calabria 2025 | NOME

StrettoWeb

Torano Castello, suggestivo centro della provincia di Cosenza, ha ospitato la venticinquesima selezione di Miss Italia Calabria. Tra fragorosi applausi, sorrisi luminosi e un’energia travolgente, il pubblico ha celebrato la vittoria di Adriana Tetto, di Reggio Calabria, incoronata Miss Sorriso Calabria 2025. Un trionfo che le apre le porte delle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma a Numana dal 2 al 5 settembre. La serata ha trasformato Torano Castello in un luogo dove tradizione, storia millenaria e glamour si incontrano, rendendo indimenticabile la decima selezione regionale del celebre concorso di bellezza.

Il borgo medievale conserva numerosi tesori storici e artistici: la Chiesa Matrice di San Biagio, il Convento di Sant’Antonio, la Chiesa di San Giovanni, la Chiesa di San Pietro, la Porta del Vaglio, il Museo Archeologico, la Torre Bizantina e gli Archi di Santa Barbara, insieme a monumenti, portali, piazze e vicoli che animano il centro storico. Torano Castello è anche terra di eccellenze gastronomiche: la produzione dell’olio extravergine di oliva Bruzio DOP – Valle Crati è simbolo di qualità e tradizione locale, un ulteriore motivo di orgoglio per la comunità che ha accolto la manifestazione con calore ed entusiasmo.

La mission di Miss Italia Calabria è trasformare borghi e piazze della regione in luoghi vibranti e pieni di energia, dove tradizione e innovazione si incontrano, creando una magica atmosfera, capace di coinvolgere l’intera collettività. Sotto la guida di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali, la kermesse continua a mettere in luce i talenti e le risorse locali, portando eleganza, cultura e creatività direttamente nel cuore delle comunità calabresi.

Le parole degli organizzatori

“Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale e al sindaco Lucio Franco Raimondo. Siamo orgogliosi di questo tour nella nostra meravigliosa Regione. Abbiamo dato il massimo. Ci auguriamo di aver mantenuto alto il livello di queste serate grazie alla nostra instancabile squadra, vero motore di questa kermesse. Ringraziamo i giurati, la stampa che ci ha seguito passo dopo passo, e il pubblico, caloroso e numeroso, così come il popolo del web che ci ha sostenuti con entusiasmo. Un ringraziamento speciale ai nostri partner che hanno reso possibile l’evento: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli e Came Officine Grafiche. Grazie di cuore anche alle nostre miss, che affrontano questa avventura con il supporto delle loro famiglie. Il nostro viaggio nella valorizzazione dei territori, delle eccellenze e dei talenti sta volgendo al termine, ma l’emozione che ci accompagna continua a crescere. Grazie allo staff di Miss Italia, che anche quest’anno ci ha scelti per l’organizzazione delle prefinali e finali nazionali. Vi aspettiamo alla finalissima del 29 agosto a Trebisacce per incoronare Miss Calabria 2025”, hanno concluso Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Lo spettacolo di Miss Italia Calabria sta raggiungendo l’intera Regione grazie a Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15). La ventiquattresima selezione del concorso si è rivelata un concentrato di emozioni e fascino, con la direzione artistica di Linda Suriano e la co-conduzione di Andrea De Iacovo. La passerella dell’Accademia New Style di Cosenza, guidata da Franca Trozzo e trasformata in un elegante scenario total gold, ha irradiato charme e glamour, richiamando lo splendore dei leggendari anni d’oro dello spettacolo italiano. L’energia travolgente dei Freschi di Zona ha conquistato il pubblico, mentre le coreografie di Lia Molinaro hanno animato il palcoscenico con ritmo ed eleganza.

Le dichiarazioni del sindaco e del direttore artistico

Il sindaco di Torano Castello Lucio Franco Raimondo ha manifestato grande soddisfazione per l’evento: “Per il terzo anno consecutivo, Miss Italia Calabria torna a Torano Castello, allo Scalo, nel cuore della nostra zona valliva. Ogni edizione rappresenta un’occasione speciale per combinare la bellezza del territorio con quella delle miss che percorrono la Calabria inseguendo un sogno. Manifestazioni come questa ci permettono di mettere in luce le ricchezze locali: il fascino del centro storico di Torano, le particolarità paesaggistiche della zona valliva e le attrazioni di Sartano. La promozione del nostro territorio passa attraverso eventi culturali e artistici di grande impatto come questo. Ci auguriamo di poter ospitare nuovamente Miss Italia Calabria anche l’anno prossimo. Rivolgo alle aspiranti miss i miei migliori auguri: che possano avere successo in questa esperienza e, soprattutto, continuare a inseguire con coraggio i propri sogni”.

Sante Orrico, direttore artistico del festival Moda Movie, ha commentato con entusiasmo: “Sono già stato altre volte ospite di Miss Italia Calabria. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio formano una bella coppia e hanno percorso tanta strada. Sono felice di partecipare a questa manifestazione. Ci auguriamo che una delle nostre miss possa ottenere grandi risultati anche a livello nazionale”.

L’emozione della vincitrice

A decretare la vincitrice della venticinquesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppe Pirillo (Framesi), Guido Siciliano (avvocato), Giulio Faragasso (delegato Eventi del Comune di Torano), Pierfrancesco Vitale (assessore Lavori Pubblici del Comune di Torano), Rosella Argento (assessore Sanità Comune di Torano Castello), Gianfranco Russo (Russo Gioielli San Marco Argentano, Miluna), Franco Bruno (imprenditore), Sante Orrico (direttore artistico del festival Moda Movie), Piero Lupo (vicepresidente associazione Socialmente), Roberto Mattia (imprenditore), Aldo Ciardullo (funzionario forze dell’ordine in pensione).

Ancora emozionata per la vittoria, ha raccontato con entusiasmo le sensazioni di quel momento unico: “Sono contentissima! Questa fascia mi apre le porte delle prefinali nazionali, e non potrei essere più felice. Voglio ringraziare di cuore i miei genitori, che con immensi sacrifici mi hanno sempre sostenuta e accompagnata in ogni tappa, e tutti i miei parenti che mi seguono con affetto durante le dirette su Facebook. Spero di crescere, fare nuove amicizie e, un giorno, trasformare la mia passione per le sfilate in una vera professione”.

Il viaggio di Miss Italia Calabria 2025 sta per volgere al termine: venerdì 29 agosto, alle ore 20.30, l’anfiteatro comunale sul lungomare ospiterà la finalissima, pronta a incoronare la nuova ambasciatrice della bellezza calabrese.