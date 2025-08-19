“Tesserati dell’Acireale zerbini della dirigenza e in società solo per gli sponsor”, il club sbotta: “è diffamazione, pronti alla denuncia”

StrettoWeb

“L’Acireale Calcio respinge con fermezza le recenti insinuazioni diffamatorie che descrivono dirigenti, staff e calciatori come presenti in società solo in virtù di sponsor, o peggio ancora responsabili di passati fallimenti o ‘zerbini’ della dirigenza. Queste accuse, prive di fondamento, ledono l’immagine della società e l’impegno quotidiano di chi lavora con serietà e professionalità. Da oggi l’Acireale Calcio avvierà azioni legali, denunce di querela ed esposti alla Procura della Repubblica, contro chiunque diffonda simili menzogne senza prove concrete”. E’ quanto scrive l’Acireale in una nota ufficiale. Il club siciliano ha voluto respingere alcune insinuazioni circolate in queste ore nell’ambiente. Insinuazioni che descrivono “dirigenti, staff e calciatori come presenti in società solo in virtù di sponsor”.

Jansen e Maletic sono due nuovi giocatori granata

La nota arriva a qualche ora dall’annuncio dell’arrivo dello statuario difensore Quint Jansen. “È nato a Zaandam il 10/09/1990, alto 1,93, per 87 kg. È un difensore centrale di grande fisicità forte nei duelli aerei e proviene dal Brindisi. Cresciuto nell’Elias sport poi è passato nello Junkeren, Finnsnes, Mjondalen, Aalesund, Sandefjord, Othelollos, Athiainou, Castelnuovo Vomano e Brindisi, dove ha accumulato 19 presenze e quattro reti. Ha centrato, con il Mjondalen, una storica promozione nella Eliteserien, la massima divisione norvegese”.

Ieri, invece, è stato annunciato Marko Maletic. “Nato a Belgrado il 25/10/1993, ma si trasferisce già da bambino in Olanda con la famiglia. È una punta centrale di piede sinistro, alta 1,96 m per 88 kg, ed ha doppia nazionalità: BIH (Bosnia-Erzegovina) ed olandese. Ha giocato nella nazionale della Bosnia U17 (9 presenze e 2 gol), nella Bosnia U19 (6 presenze e 3 gol) e nella Bosnia U21 (11 presenze e 2 gol). Quest’anno ha diviso la sua stagione calcistica tra Nardò e Virtus Francavilla, con 24 presenze e 5 reti, realizzate tutte con la maglia del Nardò. Nel corso della sua carriera, circa 300 presenze tra Bosnia, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera. In Italia ha vestito le maglie del Renate in Serie C, nella stagione 2023/2024, in Serie D Cjarlins Muzane, Nocerina (8 gol in 17 partite) e Nardò. A gennaio 2025 è diventato ufficialmente un nuovo acquisto della Virtus Francavilla, Serie D”.