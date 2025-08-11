Terremoto nello Stretto di Messina, due scosse a largo di Reggio Calabria | MAPPE E DATI

StrettoWeb

Due scosse di terremoto sono state registrate questa mattina nello Stretto di Messina. Le scosse sono state registrate dalla sala sismica Ingv di Roma e hanno avuto magnitudo 1.4 e 2.6 rispettivamente alle ore 6:27 e 6:31. I terremoti sono stati localizzati tra Reggio Calabria e Messina ad una profondità di 11 km.