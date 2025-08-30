Taurianova: si ripete il tradizionale rito dell'”U’Mbitu” | INTERVISTE

StrettoWeb

A seguito della Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Madre di Taurianova, ha avuto luogo il tradizionale rito dell’”U’mbitu” che prevede l’accensione di lunghi steli secchi di lupini, in dialetto “lupinazzi”, da parte del sindaco e del parroco. L’accensione del tradizionale falò inaugura i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Montagna che avranno nei giorni di 8-9-10-11 settembre le giornate principali.



Significato

Il termine dialettale reggino “U’mbitu” significa “invito”. Invito, cioè, alla novena e alla festa successiva che i cittadini di Taurianova facevano a tutti gli abitanti delle campagne e dei paesi del circondario. Anticamente infatti in mancanza di altri mezzi di comunicazioni, il fumo del falò, era un segnale per tutti che il giorno dopo sarebbe iniziata la novena della Madonna della Montagna.

