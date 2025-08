Taurianova, imprenditore vessato: “ho subito 6 grossi furti, situazione delicata ma non mollo” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’imprenditore di Taurianova, Luigi Longo, racconta: “in 7 anni ho subito grossi furti. Mi trovo in una situazione delicata ma ho fiducia nelle forze dell’ordine. Immagini? Avevo installato delle telecamere nascoste, chi di dovere sta analizzando tutto. In questo momento, stiamo attendendo con fiducia i responsi dei Ris di Messina. Mi auguro che i responsabili vengano assicurati alla giustizia”.

“Lo stato deve dare una risposta forte, io non mi arrendo ma pretendo risposte. Di cosa si occupa la mia azienda? Di energia elettrica da fonte rinnovabile”, conclude Longo.