Taurianova, Barreca live con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra “La Nuova Verdi”

Sotto il cielo stellato di agosto, ritorna la grande musica dal vivo, in un evento speciale targato Cantaré. Il 25 agosto alle ore 22.00 a Taurianova, in programma il concerto pop sinfonico del cantautore Barreca e l’Orchestra La Nuova Verdi, impreziosito da un ospite d’eccezione, il noto e amatissimo cantautore Enzo Gragnaniello. La Villa comunale “A. Fava” sarà teatro di una serata imperdibile, ricca di emozioni e magia. L’appuntamento si inserisce nell’ambito del progetto, promosso dall’Associazione di promozione sociale Cantaré e finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Note di Inclusione – La Musica come Strumento di Integrazione”, un’iniziativa ampia e articolata finalizzata a promuovere, attraverso l’arte e la cultura, i valori dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva, della partecipazione e del volontariato, in sinergia con altre realtà associazionistiche, culturali e artistiche. L’evento gratuito si avvale del patrocinio del Comune di Taurianova e dell’Assessorato al Turismo, Eventi e Spettacolo e della collaborazione di Muziko.

Barreca, raffinato artista della musica d’autore italiana, ha all’attivo due album, apprezzati dalla critica e dal pubblico, importanti collaborazioni e riconoscimenti. In questo live, sarà accompagnato dalla sua band composta da talentuosi musicisti: Riccardo Anastasi (tastiere), Alberto Catania (batteria), Davide Sergi (basso e contrabbasso), Alfredo Bochicchio (chitarre), Andrea Paternostro (sax), guest Lorenzo Albanese (fisarmonica). L’Orchestra sinfonica, partner del progetto, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, sarà composta per l’occasione da venti elementi, che arricchiranno il repertorio in programma.

Enzo Gragnaniello, cantautore e chitarrista italiano pluripremiato, classe 1954, quattro volte Targa Tenco. Ha collaborato con tanti artisti, tra cui James Senese, Adriano Celentano, Renzo Arbore, Andrea Bocelli. Nel 1991 ha composto e interpretato insieme a Mia Martini e a Roberto Murolo il brano “Cu’ mmè”. E, nel 1999, ha interpretato con Ornella Vanoni la canzone “Alberi” in gara al 49° Festival di Sanremo. La sua musica è un mix di culture e di suoni di tutto il mondo: dal fado portoghese al rock, dalle sonorità etniche alle melodie partenopee. Come lo stesso artista afferma, la sua musica “non ha frontiere né limiti, perché arriva dritto all’anima”.

La scaletta del concerto – per la direzione musicale e arrangiamenti del maestro Riccardo Anastasi – prevede brani tratti dagli album “Dall’altra parte del giorno” ed “Eppure adesso suono” e i più recenti singoli “Prendersi così” e “Nei pensieri” di Barreca, nonché cover della tradizione cantautorale e le indimenticabili canzoni a firma di Enzo Gragnaniello. L’originalità del progetto “Note di Inclusione” risiede nella sua visione organica, che integra l’organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse quelle di promozione e diffusione del valore e della pratica del volontariato. Interazione sociale, educazione musicale, creatività, tradizione e contemporaneità: sono infatti i punti chiave di un percorso che ha coinvolto, in questi mesi, un ampio e vario pubblico.