Tariffe TPL, Talerico: “stop aumenti, interlocuzione con Gallo”

“Gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale sono inaccettabili e devono essere sospesi immediatamente“: è questa la posizione del consigliere regionale Antonello Talerico, che interviene sulla vicenda sollevata da più fronti ed esplosa in questi giorni. Talerico condividendo la necessità di una valutazione politica, oltre che tecnica ha avuto un confronto con l’assessore Gallo ed il dirigente Regionale Pavone, in occasione del quale è stato richiesta la sospensione immediata degli aumenti.

“L’incremento dei costi grava in modo sproporzionato su studenti, lavoratori e famiglie – dichiara Talerico – ed era stata la conseguenza di un automatismo contrattuale prescritto da una delibera adottata in Regione dal centrosinistra nel 2019 e, che prevedeva l’adeguamento delle tariffe all’inflazione. Un vero e proprio cortocircuito sociale“.

Dagli uffici competenti è stato precisato che non esiste alcuna nuova delibera di aumento, ma che si tratta dell’esecuzione de plano di quanto già stabilito in passato. Tuttavia, Talerico evidenzia che «non basta appellarsi alla correttezza formale: in un contesto come quello attuale, gli aumenti tariffari automatici non sono ammissibili».

Dopo una interlocuzione con l’assessore regionale ai trasporti pubblici, Gianluca Gallo, avvenuta negli scorsi giorni ed appena è stata resa pubblica l’attuazione di quel deliberato del 2019, si è giunyi ad un esito positivo. “L’assessore ha condiviso le mie osservazioni e ha assunto l’impegno di sospendere l’esecutività del provvedimento. È un primo passo importante – afferma Talerico – per evitare che i cittadini subiscano passivamente una misura che, per quanto contrattualmente prevista, non può essere imposta senza un confronto né una valutazione dell’impatto e cosa importante con un aumento immediato per il doppio e più dell’attuale tariffa“.

Il consigliere regionale Talerico si era già occupato della questione esoneri e riduzione tariffe e/o abbonamenti e costi giusta previsione di fondi dedicati per la tutela per le fasce più deboli. Difatti, evidenzia Talerico, anche al fine di ridurre l’impatto dei costi per il trasporto pubblico, esiste la Legge Regionale 35/2015, che prevede agevolazioni per le seguenti categorie:

Invalidi con inabilità lavorativa totale e permanente (100 %), con diritto anche all’indennità di accompagnamento;

Ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi, che hanno diritto alla gratuità del servizio di trasporto pubblico locale.

La normativa prevede altresi queste misure di accesso gratuito o fortemente agevolato ai servizi TPL, con l’obiettivo sociale di garantire mobilità anche alle persone più fragili. Tali agevolazioni vengono finanziate tramite risorse annuali dedicate, stanziate appositamente per garantire la copertura.