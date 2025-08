Tariffa TPL, Falcomatà: “dalla Regione aumento vergognoso e intollerabile”

StrettoWeb

“Nel silenzio generale, la Regione Calabria ha imposto un aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale che riteniamo vergognoso e intollerabile“. Così il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, interviene sulla nuova delibera regionale che ha fissato le nuove tariffe in vigore a partire da oggi, 1 agosto. “Mentre la politica regionale è impegnata in vicende che sembrano più legate ai destini e alle carriere personali che al governo della cosa pubblica, da oggi le nuove tariffe regionali sul Trasporto Pubblico Locale sono entrate in vigore. Sapete cosa significa? Che il biglietto del bus, in tutti i principali Comuni calabresi, aumenterà del 20%. In pratica, se fino a ieri il biglietto al cittadino costava 1,50 euro, ora costerà 1,80. E questo sarà valido anche per tutti gli abbonamenti, compresi quelli scolastici, e per le varie tariffe applicate dalle aziende di trasporto pubblico locale“.

Il Sindaco Falcomatà sottolinea le pesanti ricadute sociali di questa decisione: “Un aumento che colpirà come un macigno migliaia di famiglie calabresi, pesando in modo significativo sul loro bilancio familiare. Ovviamente, a pagarne le spese saranno maggiormente le fasce deboli della comunità, chi non ha la possibilità di spostarsi con un mezzo privato, o chi utilizza il mezzo pubblico per andare a lavoro o a scuola“.

“Avremmo voluto chiedere conto di questo assurdo aumento al Presidente Occhiuto e a tutta la politica regionale. Ma non possiamo farlo, perché il Governatore è evidentemente impegnato in una personalissima battaglia che interessa davvero poco alle famiglie calabresi e che riguarda esclusivamente la sua carriera politica e i rapporti con i suoi alleati“.