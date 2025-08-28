Taormina, obbligo di esporre rifiuti di notte. Azione: “solidarietà ai cittadini”

StrettoWeb

“Come Segretario Provinciale di Azione, desidero esprimere piena solidarietà ai cittadini di Taormina, in particolare a quanti subiscono le conseguenze dell’ordinanza sull’esposizione notturna dei rifiuti disposta dall’Amministrazione comunale. Questa misura, che impone il conferimento dei rifiuti in piena notte – tra l’1:30 e le 5:00 del mattino – risulta del tutto sproporzionata, difficilmente sostenibile per molti residenti e lontana dalle esigenze di chi vive quotidianamente il centro storico“. E’ quanto afferma Andrea Ferrara, Segretario Provinciale di Azione. “Sono vicino al Comitato “Diritto al Sonno”, che ha dato voce a un disagio reale, civile e condiviso da numerosi cittadini, e al gruppo civico PRT – Progetto Ricostruzione Taormina, che ha sollevato la questione con lucidità e spirito costruttivo già dallo scorso anno e, al contempo, vanno rigettati i toni sprezzanti con i quali il Sindaco ha liquidato la questione e le istanze di questi cittadini“, rimarca Ferrara.

“Rivedere l’ordinanza”

“Il decoro urbano e la tutela del turismo non possano essere perseguiti calpestando i diritti fondamentali delle persone, tra cui il diritto al riposo, alla salute e alla vivibilità del proprio Comune. “Azione è pronta a supportare ogni iniziativa volta a trovare soluzioni più eque, sensate e inclusive, nel rispetto delle esigenze dei residenti e di una gestione sostenibile dei rifiuti urbani. Invito l’Amministrazione comunale a rivedere l’ordinanza e ad aprire un dialogo trasparente con i cittadini e le forze civiche, nell’interesse di una Taormina che sia davvero vivibile, per chi la visita ma soprattutto per chi la abita”, conclude Ferrara.