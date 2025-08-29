Taormina, De Luca sull’ordinanza sui rifiuti: “l’immagine della città prima di tutto”

StrettoWeb

“L’ordinanza sui rifiuti non è stata fatta adesso ma nel 2023, due anni fa, poi rinnovata lo scorso anno e per questa estate. Dov’è la novità? Forse qualcuno non si era accorto di questa ordinanza. Stranamente il problema viene posto adesso. Comprendiamo ogni diritto ma poi bisogna valutare anche il disagio. L’immagine di Taormina viene prima di tutto e Taormina oggi viene considerata una città pulitissima. Anziché fare comitati, i residenti dovrebbero affrettarsi a ritirare i mastelli”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ribadisce la sua posizione sull’ordinanza sui rifiuti.

“La questione del conferimento nasce due anni fa ma oggi viene improvvisamente strumentalizzata. Adesso ci sono alcuni soggetti che vogliono esercitare la pressione ma con me la cosa non funziona. Quindi completeremo questa frase, andremo ad ultimare la consegna dei mastelli e ottimizzeremo anche il carico e scarico delle merci, perché voglio sottolineare che di notte c’era la gincana dei rifiuti e di mattina il Corso era pieno di mezzi e non si poteva neanche fare colazione nei bar. Noi abbiamo messo ordine, sistemato le cose e migliorato la situazione”, puntualizza De Luca.