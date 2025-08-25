Taormina, caos al Teatro Antico. De Luca: “ci scusiamo con il mondo intero, situazione vergognosa”

StrettoWeb

“Ci scusiamo con il mondo intero. Dopo quanto accaduto ieri al Teatro Antico abbiamo chiesto la revoca della concessione per “Carmen” organizzata dalla stessa associazione”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Quello che è successo ieri sera al Teatro Antico con lo spettacolo “Aida”, organizzato dall’Associazione Sicilia Classica Festival, è inaccettabile. Uno spettacolo iniziato con ore di ritardo perché diversi artisti hanno protestato per i mancati pagamenti, un pubblico esasperato che ha chiesto rimborsi e in tanti hanno abbandonato la platea, l’assenza del personale di sicurezza fino a protesta in corso e, alla fine, l’intervento della Polizia di Stato per riportare ordine“, rimarca De Luca.

“Situazione vergognosa”

“Una situazione vergognosa, che ha messo a rischio la sicurezza degli spettatori e ha arrecato un danno enorme all’immagine della nostra città e del Teatro Antico, conosciuto in tutto il mondo. Per questo ho chiesto al Direttore del Parco Archeologico la revoca immediata della concessione già rilasciata per il prossimo 13 settembre, quando era in programma “Carmen”, sempre organizzato dalla stessa Associazione. Il Teatro Antico è un bene unico, patrimonio universale. Non permetterò che l’incapacità e l’inaffidabilità di alcuni lo mortifichino e ne compromettano la credibilità”, conclude De Luca.