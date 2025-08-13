Taormina, 13 mila euro di multe per errato conferimento dei rifiuti

StrettoWeb

“Circa 13 mila euro di multe per errato conferimento sono state irrogate stamattina a Trappitello: 10 tra residence e condomini, 12 mastelli con rifiuti non conformi (si risale all’utenza tramite rfid), 15 tramite documentazione rinvenuta all’interno dei rifiuti non conformi“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Ringraziamo gli operatori di ASM e le guardie ambientali che stamattina si sono dovuti sporcare le mani per individuare 37 zozzoni che hanno avuto notificate altrettante sanzioni di 350 euro cadauno“, conclude De Luca.