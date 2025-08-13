“Circa 13 mila euro di multe per errato conferimento sono state irrogate stamattina a Trappitello: 10 tra residence e condomini, 12 mastelli con rifiuti non conformi (si risale all’utenza tramite rfid), 15 tramite documentazione rinvenuta all’interno dei rifiuti non conformi“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Ringraziamo gli operatori di ASM e le guardie ambientali che stamattina si sono dovuti sporcare le mani per individuare 37 zozzoni che hanno avuto notificate altrettante sanzioni di 350 euro cadauno“, conclude De Luca.
Taormina, 13 mila euro di multe per errato conferimento dei rifiuti
