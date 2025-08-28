Tajani: “favorevoli a nuove sanzioni finanziarie a Russia”

“La Russia sta attaccando la popolazione civile con bombardamenti indiscriminati, non attacca caserme o depositi di armi. Questo è inaccettabile. Valuteremo da domani se ci sarà la possibilità di infliggere nuove sanzioni, secondo me servono di tipo finanziario. Le sanzioni sono frutte di decisioni comunitarie, noi non siamo contrari”, Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa dopo il Cdm.