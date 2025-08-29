Sunsetland Reggio Calabria, oggi Dj Grooze e Dario Zema. E c’è attesa per Andrea Damante

StrettoWeb

Andrea Damante, DJ, produttore musicale, influencer e personaggio televisivo, celebrerà il tramonto all’Arena dello Stretto domenica 31 agosto. Damante, da DJ ha aperto i live di artisti del calibro di Bob Sinclar, Nervo, Vinai, Serebro, da produttore ha ottenuto un grande successo con il suo primo disco d’oro, Follow My Pamp. Negli ultimi otto anni ha collezionato oltre 500 show in tutta Europa, esibendosi in eventi come Tomorrowland, Dream Village Festival, Red Valley Festival, Cavo Paradiso, Amnesia, SuperParadise. Nell’ottobre 2023 ha condiviso il palco con DJ Snake e Tiësto per due show esclusivi allo ZOUK, uno dei club più in voga di Las Vegas, dove è stato resident act nel 2024. Il 2024 è stato segnato dall’uscita del singolo Turn Me On, in collaborazione con Gabry Ponte, pubblicato su Cr2 Records.

Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:30 di oggi è con la musica del local DJ Grooze e con le percussioni di Dario Zema. Domenica 31 agosto il Sunsetland accoglie la performance di Andrea Damante. ll Sunsetland, ogni giorno e sino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.