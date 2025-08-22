Sunsetland, oggi a Reggio Calabria il local dj Grooze. E domenica c’è Ludovica Pagani

StrettoWeb

Il Sunsetland all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria di domenica 24 agosto, ore 19:30, ospiterà la performance di Ludovica Pagani: rinomata DJ italiana, con date sold out in Italia e all’estero ed Influencer da più di 4,5 milioni di follower. Punto di riferimento dei giovani, Ludovica promuove sport, fitness, vita sana e svago, attraverso la musica. Oggi invece, venerdì 22 agosto dalle 19.30, il tramonto è celebrato dal local dj Grooze.

Il Sunsetland valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.