Grande successo a Villa San Giovanni per il concerto di “Studio54network” | FOTO

StrettoWeb

Grande successo per il concerto di “Studio54network” al porto turistico di Villa San Giovanni. In migliaia hanno partecipato e intonato i brani di alcune delle voci più conosciute e apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo. Una grande festa, insomma, che ha visto alternarsi sul palco del molo artisti del calibro di Morgan, Shade, Aka7seven, Moreno, i Carboidrati, Daring, Marataro e i Nigra.

L’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Comune di Villa San Giovanni e “Caronte&Tourist”, si inserisce fra gli eventi a corollario della 61° edizione della “Traversata dello Stretto”. “Particolarmente soddisfatto” si è detto il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, che è stato protagonista di alcuni momenti istituzionali legati alla kermesse, alla quale ha preso parte anche il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio.

“Ci aspettavamo un grande successo e così è stato“, ha commentato Carmelo Versace parlando di un «bel regalo per Villa San Giovanni che ha risposto con la bellezza della sua gente e l’entusiasmo di chi riesce a cogliere il senso di manifestazioni come questa o della “Traversata dello Stretto”, diventa identità di un territorio intero».

“Unire sport, cultura e musica a questi livelli – ha aggiunto il vicesindaco – penso sia fra i modi migliori per raccontare un comprensorio unico e che va conosciuto fino in fondo. E’ necessario farlo e con la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, in pochissimo tempo abbiamo deciso di realizzare uno spettacolo magnifico in una location davvero incantevole“. Un ringraziamento, poi, Carmelo Versace lo ha riservato a “Caronte&Tourist” che “rappresenta una delle eccellenze imprenditoriali della Calabria capace, da 60 anni, di unire le sponde fra Calabria e Sicilia“.

“Non bisogna dimenticare i problemi, tanti e ancora troppi della nostra terra – ha proseguito – ma bisogna essere consapevoli che nessuno, al di fuori di noi stessi, potrà risolverli. Ecco perché ognuno è chiamato a rimboccarsi le maniche e ad offrire il proprio contributo“.

“Come Città Metropolitana – ha concluso Versace – siamo felici per quanto fatto ed abbiamo voglia di alzare ancor di più l’asticella, mettendo in campo tutta un’altra serie di iniziative che possano andare nella direzione di destagionalizzare l’offerta turistica puntando anche su eventi importanti come quello di Villa San Giovanni“.