“Successo Insuccesso: storia di due impostori”, prima assoluta del libro di Luigi Sposato a Villa San Giovanni

Giorno 19 agosto 2025 ore 19:00, un grande successo per la prima presentazione assoluta del libro “Successo Insuccesso: storia di due impostori” di Luigi Sposato, che ha scelto di tornare nel suo Rione Immacolata nella città di Villa San Giovanni per un evento informale e ricco di significato. L’appuntamento, svoltosi presso la Piazzetta Sant’Arte, è stato un’occasione di condivisione e solidarietà, frutto della sinergia tra l’Associazione Krhomaghè e l’ambulatorio Neurolab22, diretto da Maria Grazia Richichi, geriatra e psicogeriatra, e Samantha Libri, psicogeriatra e psicologa, è un ambulatorio specializzato in patologie neurodegenerative che da tre anni supporta importanti eventi solidali per la cittadinanza.

L’autore spiega perché ha scelto la sua Villa San Giovanni

Presentato con passione da Maria Grazia Richichi, l’evento ha visto una partecipazione straordinaria, che ha superato ogni aspettativa. Amici, concittadini e giovani del rione si sono riuniti per ascoltare la storia di un uomo che, partito da zero, ha saputo raggiungere vette massime nel mondo dell’imprenditoria. Sposato, oggi dirigente di un’importante agenzia del lavoro con oltre 4.000 dipendenti e numerose sedi nel Nord Italia, in particolare in Veneto, ha scelto di tornare a casa per condividere il suo percorso in un incontro informale, diretto e sincero. La serata è stata un momento per riflettere sui temi centrali del libro: successo e insuccesso, umiltà e gentilezza, e l’importanza di circondarsi di persone migliori per crescere.

Ha spiegato di aver voluto presentare il suo libro proprio nel luogo dove è cresciuto, per condividere con i giovani del quartiere la sua esperienza, fatta di sacrifici e successi, ma sempre con l’umiltà di chi non si sente mai “padrone” ma sempre “ospite” nella propria azienda. Il libro esplora le due facce della stessa medaglia: il successo e l’insuccesso. Ma al di là della narrazione imprenditoriale, le parole chiave che emergono sono l’umiltà e la gentilezza. Un altro messaggio fondamentale che l’autore ha voluto trasmettere, e che rappresenta il suo motto, è l’importanza di circondarsi di “teste pensanti” e “della gente migliore” per continuare a imparare e crescere. Questo legame profondo con le sue origini e la sua umiltà hanno toccato il cuore di tutti i presenti.

L’evento ha avuto un forte risvolto sociale. L’intero ricavato della vendita del libro è stato devoluto all’Associazione Krhomaghè. Quest’ultima, è un’associazione sociale, culturale e artistica che dà spazio anche agli eventi solidali, nata da pochi mesi e con la collaborazione dei suoi giovani volontari, si sta dedicando attivamente alla riqualificazione della Piazzetta Sant’Arte, dimostrando un impegno concreto per il bene della comunità.