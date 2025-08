Strage di Bologna, L’Agorà: “il Comune di Reggio ha dimenticato Francesco Antonio Lascala”

StrettoWeb

“Bologna, 2 agosto 2025. Sono trascorsi 45 anni dell’immane tragedia della strage del capoluogo emiliano, dove morirono 85 innocenti ed in quella triste giornata si registrano oltre 200 feriti. A tal proposito il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, nel corso della commemorazione fa riferimento ad una ‘indelebile disumanità’. Reggio Calabria, 2 agosto 2025. Sono trascorsi 45 anni dalla strage ferroviaria di Bologna e nell’arco di tempo trascorso da quella immane catastrofe, nessun gonfalone delle istituzioni della Città dello Stretto intravisto, come segno di solidarietà nei confronti della città felsinea, dei parenti sia delle vittime che di quelli dei tanti feriti, orribilmente segnati sia nel corpo che nello spirito“. È quanto dichiarato dal Circolo Culturale “L’Agorà” in un comunicato stampa che ricorda il reggino Francesco Antonio Lascala, fra le vittime della strage di Bologna.

“Tra le vittime innocenti di quel massacro vi era Francesco Antonio Lascala, di Reggio Calabria, ex centralinista delle Ferrovie dello Stato, ormai in pensione, si trovava sul primo binario, in attesa del treno delle 11,05 che lo avrebbe portato a Fidenza e poi a Cremona dalla figlia Enza.

Il Circolo Culturale “L’Agorà”, ricorda tale figura, anche se purtroppo dimenticata nella memoria, da parte delle istituzioni locali che dovrebbero avere il preciso dovere di trasferire alle future generazioni la memoria di un crimine tanto efferato. Reggio Calabria, 2 agosto 2025, sono trascorsi 45 anni dalla strage ferroviaria di Bologna e la parte peninsulare dello Stretto è avvolta da un assordante silenzio. Reggio Calabria, 2 agosto 2025, sono trascorsi sette anni da quel 6 agosto, quando il Circolo Culturale “L’Agorà” inoltrò una richiesta ufficiale indirizzata alla intitolazione di un luogo pubblico, già individuato, al Comune di Reggio Calabria, proposta acquisita d’ufficio al prot. 125802, da quella data, il sodalizio culturale reggino non ha ricevuto nessuna risposta in tal senso.

Il tempo, così come la vita di tanti innocenti, tra i quali il nostro concittadino Francesco Antonio Lascala, si è fermato alle 10.25 sull’orologio della stazione di Bologna, ma la voglia di ricordare e far ricordare, senza nessun secondo fine non si è fermata da parte delle persone libere, proprietari di coscienza e dignità“, conclude.