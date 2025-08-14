Strade piene per il weekend di Ferragosto: i consigli agli automobilisti per viaggiare in modo sicuro

StrettoWeb

“Inizia il weekend di Ferragosto, che vedrà sulle strade ed autostrade italiane milioni di automobilisti che si sposteranno per brevi o lunghi tragitti per raggiungere le mete di vacanza o rientrare a casa dai propri familiari. Affrontare un viaggio in auto, soprattutto se lungo, deve essere confortevole ed è necessario essere attrezzati nel miglior modo possibile”. Così comincia la nota dell’ACI Reggio Calabria, che fornisce alcuni consigli per viaggiare in modo sicuro nel caldo weekend di ferragosto.

Le accortezze per una guida sicura

“Ci sono alcune accortezze che possono davvero fare la differenza, per viaggiare comodi, sicuri e senza stress. Portare con se un kit di ricarica per il telefono, una batteria esterna o un cavo USB con adattatore per l’accendisigari (nelle auto meno recenti) possono rivelarsi fondamentali. Tenere al sicuro i propri animali e proteggerli durante il viaggio: non lasciarli chiusi in macchina al caldo, la macchina si scalda rapidamente mettendo a rischio la salute e la vita dei nostri animali. Anche solo pochi minuti possono essere pericolosi, soprattutto in estate. Durante il viaggio, è fondamentale usare trasportini o sistemi di sicurezza per evitare che si facciano male”.

Ma, soprattutto, come sottolinea il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, rag. Giuseppe Martorano, “per chi si mette alla guida è doveroso osservare quelle che sono le cinque regole fondamentali contenute nel Manifesto d’impegno promosso dall’Automobile Club di Reggio Calabria, che esorta gli utenti della strada ad impegnarsi: 1) a non guardare il telefono; 2) a non correre, anche se ho fretta; 3) a non bere alcolici; 4) ad allacciare le cinture e i seggiolini; 5) a fare attenzione a ciclisti e pedoni. Un viaggio sicuro inizia molto prima di accendere il motore. Basta un po’ di organizzazione e qualche buona consuetudine per godersi il tragitto tanto quanto la destinazione. Buon Ferragosto dall’ Automobile Club di Reggio Calabria. ACI è sempre con te”.