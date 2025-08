Stati Generali di Forza Italia, a Reggio Calabria un evento storico: comincia il lungo weekend azzurro. Ospiti, argomenti e programma

StrettoWeb

Reggio Calabria il centro del Sud per un lungo weekend. Reggio Calabria al centro delle attenzioni del partito nazionale di Forza Italia. E non è la prima volta. Da oggi pomeriggio, venerdì 1 agosto, e fino a domenica, andrà in scena la tre giorni degli Stati Generali del partito azzurro. Nella giornata odierna inizierà infatti l’evento che rappresenta l’appuntamento finale del grande percorso politico avviato da Forza Italia nei mesi scorsi, che ha attraversato tutte le regioni del Mezzogiorno con la manifestazione “Le radici del Sud, la Forza dell’Italia”. La tappa calabrese segnerà il culmine di questo itinerario, diventando un punto di incontro strategico per l’intero universo azzurro.

A Reggio Calabria presenti i vertici del partito, i principali rappresentanti istituzionali e politici, i dirigenti territoriali e nazionali. Un momento di sintesi e confronto aperto, senza barriere né distanze: un evento pubblico accessibile a tutti, dove Forza Italia si presenta in modo diretto, concreto, partecipato. Il Kalura ospita una tre giorni intensa di politica e dibattiti, con la presenza del segretario nazionale Antonio Tajani e l’intervento di tutti i ministri azzurri, dei sottosegretari, dei capigruppo parlamentari, di oltre 50 parlamentari e dirigenti di primo piano, 4 europarlamentari e ben 5 presidenti di regione (Calabria, Basilicata, Molise, Piemonte e Sicilia).

Non mancheranno esponenti di spicco del mondo imprenditoriale, delle professioni e delle associazioni di categoria, chiamati a portare il proprio contributo in un programma fitto di appuntamenti e interventi di rilievo. Da venerdì pomeriggio a domenica, oltre 100 relatori si alterneranno in 13 panel tematici per confrontarsi sui principali nodi dell’attualità italiana.

I temi in primo piano saranno trasversali e strategici: dalle politiche giovanili alla scuola, dalla sanità all’occupazione, passando per sport, Europa, pari opportunità, trasporti, infrastrutture, giustizia, agricoltura, cultura, turismo, economia, welfare, fiscalità, export, pubblica amministrazione, enti locali e previdenza. Un’occasione concreta di dialogo tra istituzioni, politica, cittadini e mondo produttivo, per affrontare insieme le grandi sfide che l’Italia deve affrontare nel prossimo futuro. Un laboratorio di idee e proposte per costruire, da Sud, un progetto credibile e partecipato per il Paese.

Il programma