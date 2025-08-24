Stagione nuova, Iemmello vecchio: il capitano salva il Catanzaro dalla sconfitta, 1-1 contro il Sudtirol all’esordio

Esultanza Catanzaro Iemmello
Gioca il Catanzaro. È l’esordio. Con il terzo allenatore diverso in tre anni. E poi segna Iemmello. Cambiano le stagioni, i tecnici, gli avversari, ma lui non cambia mai. Segna, sempre. È un suo gol a regalare il pari ai giallorossi all’esordio nella nuova stagione cadetta. 1-1 il finale nella prima di Aquilani, che sceglie il capitano e Pittarello davanti. La partenza è di marca ospite, nelle occasioni. Il Catanzaro prova a giocare, il Sudtirol lascia sfogare per piangere in contropiede. E ci riesce. Prima un’occasione, poi il gol del vantaggio al quarto d’ora, con Kofler, abile a colpire su piazzato. Per almeno mezz’ora meglio gli ospiti, poi ritmi bassi e poi la squadra di casa esce alla lunga a fine primo tempo con qualche chance. Il gol del pari però arriva alla ripresa: come già accaduto diverse volte, Iemmello si prende la squadra sulle spalle, riceve palla e lascia partire un tiro che si infila sotto l’incrocio. Finisce così, 1-1, nonostante una chance per i locali nel recupero.

Risultati Serie B, 1ª giornata

Venerdì 22 agosto

Ore 20.30
Pescara – Cesena 1-3

Sabato 23 agosto

Ore 19.00
Empoli – Padova 3-1
Virtus Entella – Juve Stabia 1-1

Ore 21.00
Monza – Mantova 1-0
Palermo – Reggiana 2-1

Domenica 24 agosto

Ore 19.00
Venezia – Bari 2-1
Spezia – Carrarese 0-2

Ore 21.00
Catanzaro – Sudtirol 1-1
Frosinone – Avellino 2-0

Lunedì 25 agosto

Ore 20.30
Sampdoria – Modena

Classifica Serie B

  1. Cesena 3
  2. Empoli 3
  3. Palermo 3
  4. Monza 3
  5. Frosinone 3
  6. Venezia 3
  7. Carrarese 3
  8. Juve Stabia 1
  9. Entella 1
  10. Catanzaro 1
  11. Sudtirol 1
  12. Avellino 0
  13. Bari 0
  14. Spezia 0
  15. Modena 0*
  16. Sampdoria 0*
  17. Reggiana 0
  18. Mantova 0
  19. Padova 0
  20. Pescara 0

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 2ª giornata

Giovedì 29 agosto

Ore 20.30
Reggiana-Empoli

Venerdì 30 agosto

Ore 19.00
Juve Stabia-Venezia
Mantova-Pescara

Ore 21.00
Cesena-Entella
Palermo-Frosinone
Spezia-Catanzaro

Sabato 31 agosto

Ore 19.00
Carrarese-Padova
Südtirol-Sampdoria

Ore 21.00
Bari-Monza
Modena-Avellino

