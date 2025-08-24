Stagione nuova, Iemmello vecchio: il capitano salva il Catanzaro dalla sconfitta, 1-1 contro il Sudtirol all’esordio

Gioca il Catanzaro. È l’esordio. Con il terzo allenatore diverso in tre anni. E poi segna Iemmello. Cambiano le stagioni, i tecnici, gli avversari, ma lui non cambia mai. Segna, sempre. È un suo gol a regalare il pari ai giallorossi all’esordio nella nuova stagione cadetta. 1-1 il finale nella prima di Aquilani, che sceglie il capitano e Pittarello davanti. La partenza è di marca ospite, nelle occasioni. Il Catanzaro prova a giocare, il Sudtirol lascia sfogare per piangere in contropiede. E ci riesce. Prima un’occasione, poi il gol del vantaggio al quarto d’ora, con Kofler, abile a colpire su piazzato. Per almeno mezz’ora meglio gli ospiti, poi ritmi bassi e poi la squadra di casa esce alla lunga a fine primo tempo con qualche chance. Il gol del pari però arriva alla ripresa: come già accaduto diverse volte, Iemmello si prende la squadra sulle spalle, riceve palla e lascia partire un tiro che si infila sotto l’incrocio. Finisce così, 1-1, nonostante una chance per i locali nel recupero.
Risultati Serie B, 1ª giornata
Venerdì 22 agosto
Ore 20.30
Pescara – Cesena 1-3
Sabato 23 agosto
Ore 19.00
Empoli – Padova 3-1
Virtus Entella – Juve Stabia 1-1
Ore 21.00
Monza – Mantova 1-0
Palermo – Reggiana 2-1
Domenica 24 agosto
Ore 19.00
Venezia – Bari 2-1
Spezia – Carrarese 0-2
Ore 21.00
Catanzaro – Sudtirol 1-1
Frosinone – Avellino 2-0
Lunedì 25 agosto
Ore 20.30
Sampdoria – Modena
Classifica Serie B
- Cesena 3
- Empoli 3
- Palermo 3
- Monza 3
- Frosinone 3
- Venezia 3
- Carrarese 3
- Juve Stabia 1
- Entella 1
- Catanzaro 1
- Sudtirol 1
- Avellino 0
- Bari 0
- Spezia 0
- Modena 0*
- Sampdoria 0*
- Reggiana 0
- Mantova 0
- Padova 0
- Pescara 0
*Una partita in meno
Prossimo turno Serie B, 2ª giornata
Giovedì 29 agosto
Ore 20.30
Reggiana-Empoli
Venerdì 30 agosto
Ore 19.00
Juve Stabia-Venezia
Mantova-Pescara
Ore 21.00
Cesena-Entella
Palermo-Frosinone
Spezia-Catanzaro
Sabato 31 agosto
Ore 19.00
Carrarese-Padova
Südtirol-Sampdoria
Ore 21.00
Bari-Monza
Modena-Avellino