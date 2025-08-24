Stagione nuova, Iemmello vecchio: il capitano salva il Catanzaro dalla sconfitta, 1-1 contro il Sudtirol all’esordio

StrettoWeb

Gioca il Catanzaro. È l’esordio. Con il terzo allenatore diverso in tre anni. E poi segna Iemmello. Cambiano le stagioni, i tecnici, gli avversari, ma lui non cambia mai. Segna, sempre. È un suo gol a regalare il pari ai giallorossi all’esordio nella nuova stagione cadetta. 1-1 il finale nella prima di Aquilani, che sceglie il capitano e Pittarello davanti. La partenza è di marca ospite, nelle occasioni. Il Catanzaro prova a giocare, il Sudtirol lascia sfogare per piangere in contropiede. E ci riesce. Prima un’occasione, poi il gol del vantaggio al quarto d’ora, con Kofler, abile a colpire su piazzato. Per almeno mezz’ora meglio gli ospiti, poi ritmi bassi e poi la squadra di casa esce alla lunga a fine primo tempo con qualche chance. Il gol del pari però arriva alla ripresa: come già accaduto diverse volte, Iemmello si prende la squadra sulle spalle, riceve palla e lascia partire un tiro che si infila sotto l’incrocio. Finisce così, 1-1, nonostante una chance per i locali nel recupero.

Risultati Serie B, 1ª giornata

Venerdì 22 agosto

Ore 20.30

Pescara – Cesena 1-3

Sabato 23 agosto

Ore 19.00

Empoli – Padova 3-1

Virtus Entella – Juve Stabia 1-1

Ore 21.00

Monza – Mantova 1-0

Palermo – Reggiana 2-1

Domenica 24 agosto

Ore 19.00

Venezia – Bari 2-1

Spezia – Carrarese 0-2

Ore 21.00

Catanzaro – Sudtirol 1-1

Frosinone – Avellino 2-0

Lunedì 25 agosto

Ore 20.30

Sampdoria – Modena

Classifica Serie B

Cesena 3 Empoli 3 Palermo 3 Monza 3 Frosinone 3 Venezia 3 Carrarese 3 Juve Stabia 1 Entella 1 Catanzaro 1 Sudtirol 1 Avellino 0 Bari 0 Spezia 0 Modena 0* Sampdoria 0* Reggiana 0 Mantova 0 Padova 0 Pescara 0

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 2ª giornata

Giovedì 29 agosto

Ore 20.30

Reggiana-Empoli

Venerdì 30 agosto

Ore 19.00

Juve Stabia-Venezia

Mantova-Pescara

Ore 21.00

Cesena-Entella

Palermo-Frosinone

Spezia-Catanzaro

Sabato 31 agosto

Ore 19.00

Carrarese-Padova

Südtirol-Sampdoria

Ore 21.00

Bari-Monza

Modena-Avellino