Soverato: sospesa licenza di un locale per somministrazione di alcol a minorenni

Il personale della squadra di polizia amministrativa della questura di Catanzaro ed i carabinieri di Soverato hanno notificato un provvedimento con il quale sarà sospesa per dieci giorni la licenza di un un esercizio pubblico, ubicato sul lungomare di Soverato. Il provvedimento, emesso dal questore di Catanzaro, è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata nelle ultime settimane da parte della polizia di stato e dell’arma dei carabinieri, e culminata con l’ultimo intervento effettuato il 3 agosto scorso quando due minorenni sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione acuta da alcool.

All’esito di tali accertamenti, è emerso che il pubblico esercizio, in tre diverse circostanze, si è reso responsabile di aver agevolato, favorito, facilitato la somministrazione di bevande alcooliche fuori dagli orari consentiti ed a persone minorenni. A seguito delle operazioni il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha dichiarato: “abbiamo messo in campo strumenti pattizi importanti e risorse aggiuntive con i rinforzi estivi per un’estate sicura e per incentivare il sano divertimento, senza eccessi, rispettando le regole ed i divieti tra cui quello di somministrare alcolici ai minorenni. Chi le rispetta ha tutto da guadagnare con una sorta di “bollino blu”, chi le trasgredisce soggiace alle sanzioni e saremo inflessibili. Per questo ringrazio il Questore Linares e tutte le forze di Polizia per gli interventi di vigilanza e controllo predisposti sia lungo le arterie che e nei confronti degli esercizi pubblici“.